السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد عمارة: الطلاب يتنافسون فى ريادة الأعمال بمدارس التعليم الفنى

محمد موسى عمارة
محمد موسى عمارة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"

قال محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، إن الطلاب يتنافسون في ريادة الأعمال في مدارس التعليم الفني بمصر، وهذا يعتبر المرة الأولى الذي يحدث ذلك في مدارس التعليم الفني.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مشروع "رأس المال الدائم" يستهدف تمكين الطلاب من المهارات الفنية وإعداد الطلاب كرواد أعمال.

وأضاف أن التعليم الفني في مصر تغير للأفضل منذ عام 2019، مؤكدًا أن التعليم الفني في مصر كان مهملًا لسنوات، وأن الشهادات الخاصة به أصبحت لها قيمة.

وعلق الإعلامي جابر القرموطي، قائلًا: "وداعًا للشهادة اللي بتتعلق على الحيطة"، مشيرًا إلى أن التعليم الفني في مصر لا يقل أهمية عن كليات القمة سواء الطب أو الهندسة.

جابر القرموطي التعليم الفنى مانشيت سي بي سي محمد موسى عمارة

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