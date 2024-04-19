الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد صيام لـ"مانشيت": اتعلمت الكتير من صلاح السعدنى فى الثقافة والفن

مانشيت
مانشيت

قال الفنان أحمد صيام، إنه تعلم الكثير من الراحل صلاح السعدني، سواء في مجالي الثقافة والفن، مشيرًا أنه أحد أهم النجوم المهمين في الدراما المصرية على مدار تاريخها.

وأضاف "صيام"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن السعدني كان بمثابة المعلم والأخ الأكبر له، في مجال الفن والعلاقات الاجتماعية.

ونوه بأن الراحل صلاح السعدني لديه الكثير من المعرفة والثقافة، مضيفًا أنه رفض الكثير من التغيرات التي أصابت الفن في الفترة الأخيرة، وتنحى جانبًا.

وأشار إلى أن الفنان صلاح السعدني، أحد أهم الفنانين في الدراما المصرية، وسيبقى قيمة فنية كبيرة وستظل أعماله جزءًا من تراثنا الثقافي والفني.

أحمد صيام مانشيت الثقافة والفن صلاح السعدني الدراما المصرية سي بي سي

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