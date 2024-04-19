الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز

توك شو

محمود القياتي: منخفض صحراوي جديد بدءًا من الثلاثاء المقبل

مانشيت
مانشيت

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الإرصاد الجوية، إن استقرار حالة الطقس حتى الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن أغلب مناطق الجمهورية تتعرض لمنخفض صحراوي بدرجة حرارة قد تصل إلى 37 بدءًا من الثلاثاء إلى الخميس.

وأضاف "القياتي"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الهيئة حذرت من الذباب الصحراوي والذي سيصل مصر بصحبة رياح الخماسين.

ونوه أن البلاد ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل لمدة 48 ساعة، مشيرًا إلى أن الأربعاء الماضي كانت بداية رياح الخماسين، بسبب المنخفض الجوي الصحراوي.

وأكد أن الطقس سيكون حار على أغلب أنحاء الجمهورية، وخلال ساعات الليل يميل الطقس للبرودة بعض الشيء، مضيفًا أننا سنتعرض لمنخفض صحراوي مجددًا قادمًا من الصحراء الغربية.

محمود القياتي منخفض صحراوي مانشيت سي بي سي المنخفض الجوي الصحراوي الطقس

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