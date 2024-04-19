الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دبلوماسي سابق: تصويت مجلس الأمن كشف زيف الإدعاءات الأمريكية حول حل الدولتين

السفير معتز أحمدين
السفير معتز أحمدين

قال السفير معتز أحمدين، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة سابقًا، إن مجلس الأمن فشل مجددًا في تمكين فلسطين من الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف "أحمدين" عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية etc، أن بريطانيا وسويسرا امتنعا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو.

وأشار إلى أن المجموعة العربية تمسكت بالتصويت، وأصرت عليه من أجل كشف موقف الولايات المتحدة أمام المجتمع الدولي، بالإضافة إلي زيف الادعاءات بشأن حل الدولتين، والذي كانت تصريحات فقط.

ونوه، ان إمتناع بريطانيا عن التصويت أمر إيجابي مقارنة بما تم في عام 2011، ولكن كشف نية الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وأن حل الدوليتين ما هي إلا تصريحات وهمية من جانب الولايات المتحدة.

السفير معتز أحمدين معتز أحمدين الولايات المتحدة فضائية etc الامم المتحدة

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