كرم جبر: المناوشات الإيرانية الإسرائيلية أضرت بالقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاشتباكات الإيرانية الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بالغة بالقضية الفلسطينية وجمّلت صورة "نتنياهو" أمام الرأي العام العالمي.

وأضاف "جبر" خلال استضافته ببرنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية غير مؤثرة بالمرة ولم تُفد الشعب الفلسطيني.

ونوه "جبر" بأن مصر شكلت لجنة على أعلى مستوى لمتابعة تطورات الاشتباكات الإيرانية الإسرائيلية وأكدت أن نهاية التوتر تعتمد على وقف إطلاق النار بغزة.