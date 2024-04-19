الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كرم جبر: المناوشات الإيرانية الإسرائيلية أضرت بالقضية الفلسطينية

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاشتباكات الإيرانية الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بالغة بالقضية الفلسطينية وجمّلت صورة "نتنياهو" أمام الرأي العام العالمي.

وأضاف "جبر" خلال استضافته ببرنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية غير مؤثرة بالمرة ولم تُفد الشعب الفلسطيني.

ونوه "جبر" بأن مصر شكلت لجنة على أعلى مستوى لمتابعة تطورات الاشتباكات الإيرانية الإسرائيلية وأكدت أن نهاية التوتر تعتمد على وقف إطلاق النار بغزة.

كرم جبر الإيرانية الإسرائيلية القضية الفلسطينية الكاتب الصحفي كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نتنياهو

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