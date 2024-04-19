باحث سياسى يوضح الجهود المصرية منذ بداية الأزمة فى السودان

قال مجدي عبد العزيز، الكاتب والباحث السياسي السوداني، إن مصر لم تنس دول الجوار، وهذا ما يشير له دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحاته في العديد من المناسبات.

وأشار "عبد العزيز" خلال استضافته ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية etc، أن الرئيس السيسي تحدث عن الميليشيات، وأعلن عن رفض الدولة المصرية لوجود أي شكل من الأشكال غير الرسمي وغير الدستوري في المنطقة.

وأضاف أن مصر كانت تنظر بدقة للمشهد السوداني بحكم اهتمامه وحكم تواصله مع كل القوى السياسية، فقد دعت مصر إلى مؤتمر الحوار السوداني، حيث أرادت أن تهيئ البيئة لكل القوى السياسية في السودان من أجل دعم الاستقرار في البلاد.

ونوه أن مصر لم تتدخل أبدا في خيارات السودانين، حيث حذرت مصر مرارًا وتكرارًا من آثار سقوط السودان، والذي نوهت أنه سينعكس على المنطقة ككل.

وتابع أنه لا يمكن أن يكون هناك جيشان في دولة واحدة، وأن ما يحدث في السودان هو تمرد فئة من المسلحين على النظام في الدولة والشعب السوداني بأكمله.