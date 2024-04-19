ضياء رشوان عن صلاح السعدني: ينطبق عليه مقولة "الفنان الملتزم"

نعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، الفنان صلاح السعدني، والذي رحل اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، قائلًا: "فقدنا قامة كبيرة في الفن المصري".

وأشار "رشوان" خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية etc، إلى أن الفنان صلاح السعدني، لم يغيب عن أي منزل منذ مطلع الستينات.

ونوه أن الفنان صلاح السعدني، قدم العديد من الاعمال الفنية الخالدة، مشيرًا إلى أنه قدم صورة الشاب المصري في مسلسل "القاهرة والناس"، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العظيمة.

وتابع أن الفنان صلاح السعدني ينطبق عليه بالدقة مقولة "الفنان الملتزم"، ملتزم بقيمه وشعبه وفنه، حيث وجه التعازي لكل أفراد عائلة السعدني ونجله الفنان أحمد صلاح السعدني.