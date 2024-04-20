الناقدة ماجدة موريس: مصر حزينة على فقدان صلاح السعدنى

قالت الناقدة ماجدة موريس إن هناك شعورًا كبيرًا جدًا بالأسى والحزن على رحيل الفنان صلاح السعدني، مؤكدة أن مصر كلها حزينة وليس الوسط الفني فقط.

وأضافت موريس، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة "Ten"، أن السوشيال ميديا منذ أمس وهي في حالة حزن سواء من الشباب الصغار أو الكبار، بسبب قامة الراحل صلاح السعدني.

ونوهت بأنه من الصعب الحكم على عبقرية الراحل صلاح السعدني، فقد قدم الكثير من الأعمال الدرامية الخالدة التي حملت العديد من القيم الإنسانية والثقافية.

وتابعت أن صلاح السعدني من الشخصيات الرائعة، بدأ من الصفر مثلما يقول البعض، حيث التحق بمسرح الجامعة في مرحلة الدراسة، وكان زميل الفنان عادل إمام، وكان في هذا الوقت عدد من الفرق المسرحية، ولكن فرضت نفسها، بقيادة السعدني، بسبب الموهبة.