الفنانة رفا الخطيب تكشف تفاصيل مشاركتها فى مسلسل الحشاشين (فيديو)

قالت الفنانة رفا الخطيب، والتي لعبت شخصية “جلنار” في مسلسل “الحشاشين”، إن المخرج بيتر ميمي منحها مساحة كبيرة من أجل إظهار الشخصية بأفضل شكل ممكن.

وأضافت "الخطيب"، اليوم السبت، خلال استضافتها ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر قناة "Ten"، أن حلم حياتها كان العمل أمام النجم فتحي عبد الوهاب، موضحة: "أشتغل قدامه حتى أقول جملة واحدة"، بالإضافة إلى العمل تحت يد المخرج بيتر ميمي.

نوهت، أنه عندما عُرض ورق المسلسل عليها وافقت على الفور دون النظر إلى حجم الدور، بقدر النظر للفرصة في مسلسل كبير.

وتابعت، أن المخرج بيتر ميمي مبدع بمعنى الكلمة، مؤكدة أنه كان يهتم بأدق التفاصيل وهي تعشق الاهتمام بالتفاصيل من خلال التحضير للشخصية، وباعتبار أنه شخصية "نظام الملك" شخصية حقيقية، فبحثت كثيرًا من أجل الوصول لأهم التفاصيل بشخصية "جلنار".