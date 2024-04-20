قطاع غزة يتسلم المزيد من المساعدات.. تفاصيل المرحلة الثالثة من القافلة السادسة

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة أنتهت.

وأضاف "عبدالرحمن"، عبر مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc"، أن المرحلة الثالثة من القافلة السادسة ضمت 74 شاحنة لدعم أهل غزة وتشمل مواد غذائية وأدوات طبية وسيارات إسعاف.

استجابة سريعة

ونوه، إلى أن هناك جهودًا كبيرة يقوم بها التحالف في الوطني واستجابة سريعة لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التحرك السريع لتلبية ودعم أهالينا في القطاع، حيث يتحرك التحالف بخطوات مدروسة.

وتابع، أن التحالف أنشأ غرفة عمليات مركزية داخل كل مؤسسة من المؤسسات التابعة للتحالف، من أجل التنسيق وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالأهالي في قطاع غزة.

وأشار، أن أحد أسباب نجاح الدولة المصرية في القضية الفلسطينية، هو إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والضغط على إسرائيل بالرغم من وجود العراقيل.