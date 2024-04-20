السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

السفيرة عزيزة.. عفاف شعيب تتحدث عن ذكرياتها مع الفنان صلاح السعدنى (فيديو)

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها شرفت بالعمل مع النجم صلاح السعدني، في ثلاثة أعمال سابقة، مؤكدة أن الراحل كان يعشق عمله ويهتم بأدق التفاصيل في الشخصية التي يقدمها.

 

وأضافت "شعيب"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمُذاع على فضائية dmc، أن مصر والعالم العربي أجمع فقد قامة كبيرة في الفن المصري.

 

وأشارت إلى أن هناك مجموعة كبيرة من النجوم في مصر لهم الكثير من الأعمال الخالدة في الأذهان على مر السنين، مضيفة أن الراحل صلاح السعدني، أكثر النجوم الذين جسدوا شخصية العمدة بإتقان.

 

ونوهت أن الراحل صلاح السعدني، كان يساهم في تخفيف الضغط على الزملاء في العمل الدرامي، حيث كان البسمة والهزار لا يفارقان وجهه، كما كانت لديه القدرة على الحفظ والارتجال في صالح الشخصية وسياق الدراما.

 

وتابعت، أن النجم صلاح السعدني، كان يدرس كل الشخصيات التي قدمها بعناية شديدة، مشيرة إلى أن من الصعب إيجاد فنان بمثل قيمة الراحل صلاح السعدني.

الفنانة عفاف شعيب عفاف شعيب صلاح السعدني السفيرة عزيزة DMC

مواد متعلقة

ناقدة فنية عن صلاح السعدنى: "الناس كانت بتابع ليالى الحلمية بسببه"

إغلاق مطار بيلوند بالدنمارك بسبب تهديد بوجود قنبلة

"الدفاع الروسية": إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فى "بيلجورود"

حزب الله يقصف انتشارًا ‏لجيش الاحتلال شرق مستوطنة "إيفن مناحم" بالأسلحة الصاروخية

قطاع غزة يتسلم المزيد من المساعدات.. تفاصيل المرحلة الثالثة من القافلة السادسة

الفنانة رفا الخطيب تكشف تفاصيل مشاركتها فى مسلسل الحشاشين (فيديو)

الناقدة ماجدة موريس: مصر حزينة على فقدان صلاح السعدنى

القاهرة الإخبارية: ارتفاع ضحايا مجزرة "تل السلطان" برفح الفلسطينية لـ 6 شهداء

الأكثر قراءة

شكرى ينقل رسالة من الرئيس السيسى إلى أردوغان

عاجل| استبعاد زيزو من قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف الكونفيدرالية

ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل