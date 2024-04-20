السفيرة عزيزة.. عفاف شعيب تتحدث عن ذكرياتها مع الفنان صلاح السعدنى (فيديو)

قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها شرفت بالعمل مع النجم صلاح السعدني، في ثلاثة أعمال سابقة، مؤكدة أن الراحل كان يعشق عمله ويهتم بأدق التفاصيل في الشخصية التي يقدمها.

وأضافت "شعيب"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمُذاع على فضائية dmc، أن مصر والعالم العربي أجمع فقد قامة كبيرة في الفن المصري.

وأشارت إلى أن هناك مجموعة كبيرة من النجوم في مصر لهم الكثير من الأعمال الخالدة في الأذهان على مر السنين، مضيفة أن الراحل صلاح السعدني، أكثر النجوم الذين جسدوا شخصية العمدة بإتقان.

ونوهت أن الراحل صلاح السعدني، كان يساهم في تخفيف الضغط على الزملاء في العمل الدرامي، حيث كان البسمة والهزار لا يفارقان وجهه، كما كانت لديه القدرة على الحفظ والارتجال في صالح الشخصية وسياق الدراما.

وتابعت، أن النجم صلاح السعدني، كان يدرس كل الشخصيات التي قدمها بعناية شديدة، مشيرة إلى أن من الصعب إيجاد فنان بمثل قيمة الراحل صلاح السعدني.