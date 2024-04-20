السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مجدي أبو عميرة: صلاح السعدني كان يتمتع بذاكرة "جبارة"

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

قال المخرج مجدي أبو عميرة، إن أسرة الفن المصري فقدت النجم صلاح السعدني، مؤكدًا أنه تربطه علاقة قوية، حيث مثل معه وهو صغير، حيث كان شديد الإلتزام في عمله.

وأضاف "أبو عميرة"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" والمُذاع على فضائية dmc، أن الراحل صلاح السعدني، من النجوم الذي يعشق أي مخرج العمل معه.

ونوّه، أن السعدني، كان يتمتع بذاكراه قوية، حيث كان يقرأ المشهد مرة واحدة ويقطع الورق بعد ذلك، بالإضافة إلى انه من النجوم المناضلين والمهتمين بقضايا وطنه.

وأشار، أن أخر عمل جمعه مع الراحل صلاح السعدني، هو مسلسل "القاصرات"، والذي تم تصويره في عصر حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في وقته.

وأردف، أن الفنان صلاح السعدني كان يتمتع بخفة دم كبيرة، مشيرًا أنه كان بمثابة الأب لكل النجوم الشباب، كما أنه ملتزم ودائم الحضور قبل التصوير بساعتين على الأقل.

مجدي أبو عميرة صلاح السعدني السفيرة عزيزة DMC القاصرات

مواد متعلقة

السفيرة عزيزة.. عفاف شعيب تتحدث عن ذكرياتها مع الفنان صلاح السعدنى (فيديو)

ناقدة فنية عن صلاح السعدني: "الناس كانت بتابع ليالي الحلمية بسببه"

إغلاق مطار بيلوند بالدنمارك بسبب تهديد بوجود قنبلة

"الدفاع الروسية": إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فى "بيلجورود"

حزب الله يقصف انتشارًا ‏لجيش الاحتلال شرق مستوطنة "إيفن مناحم" بالأسلحة الصاروخية

قطاع غزة يتسلم المزيد من المساعدات.. تفاصيل المرحلة الثالثة من القافلة السادسة

الفنانة رفا الخطيب تكشف تفاصيل مشاركتها فى مسلسل الحشاشين (فيديو)

الناقدة ماجدة موريس: مصر حزينة على فقدان صلاح السعدنى

الأكثر قراءة

عاجل| استبعاد زيزو من قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف الكونفيدرالية

ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

الأهلى يؤجل التأهل لنهائى إفريقيا من القاهرة بعد التعادل سلبيًا مع مازيمبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح