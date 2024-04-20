مجدي أبو عميرة: صلاح السعدني كان يتمتع بذاكرة "جبارة"

قال المخرج مجدي أبو عميرة، إن أسرة الفن المصري فقدت النجم صلاح السعدني، مؤكدًا أنه تربطه علاقة قوية، حيث مثل معه وهو صغير، حيث كان شديد الإلتزام في عمله.

وأضاف "أبو عميرة"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" والمُذاع على فضائية dmc، أن الراحل صلاح السعدني، من النجوم الذي يعشق أي مخرج العمل معه.

ونوّه، أن السعدني، كان يتمتع بذاكراه قوية، حيث كان يقرأ المشهد مرة واحدة ويقطع الورق بعد ذلك، بالإضافة إلى انه من النجوم المناضلين والمهتمين بقضايا وطنه.

وأشار، أن أخر عمل جمعه مع الراحل صلاح السعدني، هو مسلسل "القاصرات"، والذي تم تصويره في عصر حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في وقته.

وأردف، أن الفنان صلاح السعدني كان يتمتع بخفة دم كبيرة، مشيرًا أنه كان بمثابة الأب لكل النجوم الشباب، كما أنه ملتزم ودائم الحضور قبل التصوير بساعتين على الأقل.