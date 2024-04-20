وفاء عامر: مابعرفش أطبل لحد ومحظوظة إنى اتعاملت مع أحمد العوضى

قالت النجمة وفاء عامر، إن الوطن العربي فقد الأستاذ صلاح السعدني، مشيرة إلى أن أول عمل بطولة كان أمامه، حيث كان من أسباب نجاحي في البداية، فقد تعلمت منه الكثير.

وأضافت "عامر"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الراحل صلاح السعدني، من النجوم الملتزمين في الوسط الفني، ودائمًا ما كان يحترم الصغير قبل الكبير في موقع التصوير.

وأشارت، إلى أنها كانت محظوظة بالعمل مع النجم أحمد العوضي، قائلة: "أنا مابعرفش أطبل لحد أنا محظوظة إني اتعاملت مع أحمد العوضي في مسلسل حق عرب".

ونوهت بأن التعاون مع أحمد العوضي، كان مثمرًا بشكل كبير، حيث أكدت أنه ابن بلد ومتواضع لدرجة كبيرة، وكان دائمًا ما يضيف لكل النجوم في العمل الدرامي.