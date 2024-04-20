السبت 20 أبريل 2024
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الشيخ رمضان عبدالمعز: الإيمان والعمل الصالح شىء عظيم للمسلم

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، إن الإيمان والعمل الصالح حاجة عظيمة للمسلم.

ونوه بأن من الأمور المحببة لله سبحانه وتعالي، أن يكون المسلم مؤمنًا بالله مواظبًا على عمل الصالحات، فبهذا الأمر يدخل الإيمان للقلب، ودائمًا ستجد أن الله معك في كل وقت.

واستشهد الشيخ رمضان عبدالمعز، بقصة سيدنا موسى والعصا، بسورة طه من القرآن الكريم، حيث قال ربُنا في كتابه العزيز: "وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى".

وأشار إلى أن قوة إيمان سيدنا موسي، كانت سبب النجاة من بطش فرعون، حيث ألقى العصا فإذا هي ثعبان كبير، والغرض هنا إخافة فرعون والعمل على كشفه أمام عشيرته.

الشيخ رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز DMC لعلهم يفقهون القرآن الكريم

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