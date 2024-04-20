الشيخ رمضان عبدالمعز: ربنا ربط العمل الصالح بالإيمان (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، إن في أول صفحات القرآن الكريم، نجد أن الله فتح كتابه بالحمد، في أول سورة الفاتحة.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى ختم كتابه بالحمد عندما قال في كتابه العزيز: "وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ.. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ".

ونوه، بأن في أول سورة البقرة، أوضح منهج العبادة عندما قال: "ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين"، مؤكدًا أن الله في كتابه العزيز طلب من العباد، عمل الصالحات، والتي تعتبر متلازمة ومقترنة دائمًا بالإيمان.

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

يعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير، وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.