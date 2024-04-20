السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حقيقة وجود تعديل وزاري مرتقب بعد انعقاد مجلس النواب غدا بالعاصمة الإدارية

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، حقيقة وجود تعديل وزاري مرتقب خلال جلسات مجلس النواب بالعاصمة الإدارية غدًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن جدول أعمال مجلس النواب غير معلن، ووارد حدوث أي تصور، خاصة أنه بعد بدء الفترة الرئاسية منتظرين حكومة جديدة، وفقا للأعراف الدستورية، فإن الحكومة الحالية انتقالية، كما أن المحافظين يعتبر مستقيلون ويسيرون الأعمال، لحين يعين الرئيس محافظين جدد، والأمر مرهون برئيس الجمهورية. 

حكومة جديدة محافظين جدد برئيس الجمهورية تعديل وزاري بدء الفترة الرئاسية

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