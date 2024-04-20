حقيقة وجود تعديل وزاري مرتقب بعد انعقاد مجلس النواب غدا بالعاصمة الإدارية

كشف المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، حقيقة وجود تعديل وزاري مرتقب خلال جلسات مجلس النواب بالعاصمة الإدارية غدًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن جدول أعمال مجلس النواب غير معلن، ووارد حدوث أي تصور، خاصة أنه بعد بدء الفترة الرئاسية منتظرين حكومة جديدة، وفقا للأعراف الدستورية، فإن الحكومة الحالية انتقالية، كما أن المحافظين يعتبر مستقيلون ويسيرون الأعمال، لحين يعين الرئيس محافظين جدد، والأمر مرهون برئيس الجمهورية.