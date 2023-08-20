محمد الباز يكشف السر وراء شائعات وفاة عادل إمام

وجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة لمروجي الشائعات عن وفاة الفنان عادل إمام، قائلًا: "مستعجلين على إيه، وهل من أجل المشاهدات والريتش تذيعوا شائعة تؤذي أسرته وأحفاده، اتقوا ربنا".

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الفنان عادل إمام ليس ممثلا سينمائيا أو مسرحيا فقط، وإنما أيقونة كبيرة في حياتنا، وربنا يطول في عمره".

وأرجع السبب في انتشار الشائعات حول الفنان عادل إمام، إلى تصريحات شقيقه المنتج عصام إمام، قبل أيام، بأن عادل إمام لم يعتزل الفن.

وقال الباز: "عادل إمام اعتزل اضطراريًا، لن يقدر على العمل، وليس مطلوب منه يعمل، أدى ما عليه وزيادة، ومادلين طبر، لم تخطئ عندما قالت إنها كانت تتمنى أن يكرم، لكنها تشعر أن أسرته عاملة إقامة جبرية، لم تخطئ في التوصيف لأنه أقرب ما يكون للإقامة الجبرية، أبناؤه محافظون على والدهم، لأن حالته الصحية قد لا تتناسب مع إنه يشارك في الحياة العامة، وهو مستمتع بوقته مع أسرته".

وأردف: "فيه فريق في أسرة عادل إمام بيقول أبونا وجد أولادنا قاعد في البيت، والفريق الآخر في الأسرة يتزعمه عصام إمام، يقول إنه لم يعتزل، وهذا سبب انتشار الشائعات، الواقع يقول إن عادل إمام أنهى مسيرة عمله الفني إجباريًا، وأسرته حرة في الشكل والصورة التي تعامله به في هذه المرحلة العمرية، الرجل عمره تجاوز 85 سنة، وتعب في حياته، لكن شقيقه يرفض الاعتراف بذلك لأسباب إنتاجية".

وختم الباز: "اتركوا عادل إمام يهنأ بحياته، وشكرا لما قدمه في مسيرته الفنية".