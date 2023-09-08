تفاصيل تصريحات عبير صبري في مقابلتها مع برنامج "أسرار النجوم" الإذاعي

تصدرت الفنانة عبير صبري الترند خلال الساعات القليلة الماضية عقب حلولها ضيفة على برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم".

عبير صبري تتحدث عن عدم إنجابها

وأحدثت الحلقة الكثير من الجدل والانتشار لتصريحاتها عبر السوشيال ميديا، حيث تحدثت عبير صبري عن عدم إنجابها، وقالت إنه من حيث المبدأ أكيد كنت أحب يكون لي طفل ولكن طالما لم يحدث فأنا سعيدة بالقضاء والقدر وما كتبه لي ربنا.

وتابعت تصريحاتها في البرنامج والتي انتشرت بين جمهورها على السوشيال ميديا وقالت إن الزمن اصبح صعب وكنت دائمًا افكر كيف سأربي طفل في وقتنا الحالي، ويعيش في ظل عالم السوشيال ميديا الغامض الشرير.

وضمن تصريحاتها عن الإنجاب وتربية الأطفال قالت “لا أقدر أتحمل طفل ماسك موبايله وبيعمل حاجات لا أستوعبها، فأعود وأسأل نفسي دائما كيف كنت سأحميه في وقتنا الحالي”.

تفاصيل الحياة الشخصية لعبير صبري

كما تحدثت عبير صبري عن حياتها الشخصية وتفاصيل جديدها فيها حيث قالت: ان زوجها يدعمها بشكل كبير وبارك لها على شخصيتها في مسلسل (جميلة)، حيث قال لها “بشوف نفسي فيكي ونجاحك من نجاحي، وفي النهاية العلاقة قائمة على ثقة الزوج في نفسه وفيّ، وطبعا يوجد النقيض في عالمنا ونجد أزواج بيغيروا من نجاح زوجاتهن”.

وقالت عبير صبري إنها ليست شخصية محظوظة مؤكدة على انها تصنع الحظ بنفسها وبشغلها وموهبتها فقط، وقالت: "أتعب جدا لكي أظهر ما عندي، الفرص تأتي بصعوبة مش بسهولة ومفيش داعم لي ومفيش حد يمنحني فرص مجانية أنا بعمل كل حاجة لوحدي، وحظي إن ربنا منحني الجهد والطاقة لكي أدفع نفسي للأمام بمجهودي، ولكن الحمد لله عندي نعم كثيرة أخرى مثل بيتي وزوجي وحب الناس لي".