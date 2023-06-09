الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد يوسف: «سره الباتع» تعرض لحملة شرسة

خالد يوسف
خالد يوسف

حل المخرج خالد يوسف ضيفًا على برنامج «أسرار النجوم»، مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

وقال «يوسف» عن الانتقادات التي قابلها مسلسل «سره الباتع»: «فيه ناس كتبت نقدا سلبيا جدا عن المسلسل منهم أحد النقاد المعروفين ولكني أخذت هذا النقد ووضعته على صفحتي لأنه أعجبني، ولكن أنا نرفزتي من ادعاء العلم من أشخاص لم يشاهدوا ويتكلموا دون علم، ومذيعين بيعملوا معي حوارات بسبب الكلام الرائج على السوشيال ميديا، وشخص يقول لم يكن هناك سفرة طعام في القرن الـ18، أو عربة يجرها حصان في عصر تصوير المسلسل، أنا مش شخص تافه ولكني قارئ كويس أوي ولما أعمل حاجة أدرسها كويس جدا».

وأضاف: «السوشيال ميديا تجعل أي حد مهووسا باللايك يقول أي حاجة، وخلفه جحافل يعجبوا بما كتبه ويتناقلونها، والحملة بدأت بعد نشر البرومو ويقولوا جايب مصريين عاملهم فرنسيين، وسواء كانت الحملة ممنهجة أم لا فهذا التواتر يعمل حالة ويشكل رأي عام، وفيه حملات طبعا مدفوعة».

وتابع: «لا يهمني غضب أحد، أنا راض عن العمل بنسبة 99.9%، وتجاوزت بـ(سره الباتع) كل اللي عملته في حياتي، ولو عملته مرة ثانية مؤكد سأقدمه كما هو».

الأعمال المقبلة
وقال خالد يوسف عن أعماله الفنية المقبلة: «أتفاوض حاليا على إنتاج مسلسل (الأندلس) وهو أضخم من (سره الباتع) بمراحل، وعندي أفلام معروضة عليّ ولدي شغف لإخراجها».

وعن السيرة الذاتية التي يتمنى تقديمها في عمل، أشار: «الوحيد اللي نفسي أقدمه سيرته الذاتية هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولما سأقدمه سأعمله بشكل مختلف، ومفيش حد في السينمائيين المصريين يعرف عبد الناصر كما أعرفه، أنا لم أعاصره بالطبع ولكن أعرف أسرته، فهم أصدقائي وكل رفقاء رحلته، فلما أعمل فيلم سيكون مختلفا عما قُدم عنه سابقا».

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