السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق تصوير مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داوود وسلمى أبو ضيف

أحمد داوود
أحمد داوود

بدأ صناع وأبطال مسلسل “زينهم” تصوير أولى مشاهد العمل والذي يخوض بطولته الفنان أحمد داوود، تحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.

ونشر أحمد داوود صورة له من داخل كواليس تصوير مسلسل “زينهم” وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق على الصورة قائلًا: “بسم الله.. توكلنا علي الله.. أول يوم تصوير مسلسل زينهم”.

مسلسل زينهم

مسلسل “زينهم” مكون من 30 حلقة وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل ومن المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات “الأوف سيزون” خلال الموسم الشتوي المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد داوود عدد من الفنانين الشباب وهم كل من كريم قاسم وسلمى أبو ضيف.

وتعاقد الفنان أحمد داوود الفترة الماضية على بطولة الفيلم السينمائي “قاعة الأوركيد” والذي يخوض بطولته أمام النجمة منة شلبي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسرى، ليسجل الفيلم التعاون الثاني بين داود ومنة في السينما بعد فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله الذى تم عرضه في عام 2016.

ويستعد أحمد داوود للمشاركة في بطولة فيلم “أولاد رزق” الجزء الثالث، مع النجم أحمد عز، والمخرج طارق العريان، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال أواخر شهر أغسطس، خاصة أن الفيلم في مرحلة كتابة السيناريو مع المؤلف صلاح الجهيني، ومن المقرر أن ينضم عدد من الممثلين الجدد للفيلم.

آخر أعمال أحمد داوود السينمائية

وعرض لأحمد داود مؤخراً فيلم "يوم 13" الذي نافس في موسم عيد الفطر السينمائي 2023 وحقق إيرادات تخطت 30 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

زينهم مسلسل “زينهم” الفنان احمد داوود أحمد داوود مسلسل زينهم قاعة الأوركيد أولاد رزق يوم 13

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