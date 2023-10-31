بعد تواجدهما مع رئيس الوزراء..أعمال فنية عن بطولات سيناء لكريم عبدالعزيز وأمير كرارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمرافقة رئيس اتحاد قبائل سيناء، مشايخ وعواقل شمال سيناء، كما عقد مؤتمرًا صحفيًا بتواجد عدد من الفنانين والاعلاميين، وذلك بمقر الكتيبة 101 بالعريش.

كريم عبدالعزيز في مهمة الاختيار 2

وشارك خلال المؤتمر عدد من الفنانين على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز الذي استطاع أن يظهر بطولات الجيش والشرطة في مسلسل "الاختيار"، والذي حقق نجاحا كبيرا بفضل القصص الحقيقية التي سردت خلال حلقاته بموسميه الثاني والثالث، وهو العمل الذي تناول بعضًا من التفاصيل الهامة مما تحدث في أرض سيناء، وكيف استطاعت وزراتا الداخلية والدفاع بكل فروعهما، أن تتصديا لأي حادث يعرقل جهود الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

وشارك كريم عبدالعزيز في العمل بدور ضابط، وقف أمام كل من يحاول الإضرار بأمن البلد وظل حصنًا منيعًا لأي عدو يحاول الظفر بممتلكات شعبنا، في إطار درامي تمت كتابته بشكل مفصل وجذاب للمشاهد، وهو ما جعل العمل يجد ترحاب كبير ويدخل قلوب المشاهدين منذ حلقاته الاولى.

أمير كرارة ونجاح كبير في الاختيار 1

على نفس المنوال، استطاع أمير كرارة ان يطل بعمل تناول بطولات الجيش في سيناء من خلال مسلسل "الاختيار" في موسمه الأول.

والذي تناول قصة البطل احمد المنسي الضابط الكفء الذي وقف للأعداء في سيناء ودار بينه ونبيهم عشرات الجولات التي كانت سببًا في تطهير هذه البقعة الغالية من أرض مصر من الإرهابيين.

ويعد العمل الذي لعب بطولته أمير كرارة كان من الأعمال المهمة التي قدمها طوال مسيرته الفنية، والتي كان البطل فيها ايضًا الفنان أحمد العوضي الذي جسد شخصية هشام عشماوي الضابط الذي تحول لإرهابي، فيرصد العمل تفاصيل هذه المهمة الوطنية التي انتهت بكمين البرث، وكيف حقق رجال القوات المسلحة نصرًا كبيرًا على الإرهابيين.

كما قدم كرارة في شهر رمضان الماضي مسلسل “العائدون”، وهو العمل الذي تناول محاولات المخابرات المصرية في التصدي للإرهاب متمثلًا في داعش، حيث يقوم العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين كلٌ بدوره في عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.