أحمد العوضي يلجأ للأكشن في "حق عرب" ويدخل تصويره أواخر نوفمبر

ينتوي الفنان أحمد العوضي لدخول تصوير أحداث مسلسله الجديد "حق عرب"، وهو العمل الذي يشارك من خلاله في شهر رمضان 2024،بعدما قدم في العام الماضي مسلسل "ضرب نار" مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وقدما خلاله حالة نجاح مميزة.

وعلمت "الدستور"، أن الفنان العوضي ومخرج المسلسل إسماعيل فاروق يتابعون آخر الاستعدادات الخاصة بالعمل من حيث أماكن التصوير والتي ستكون في شوارع القاهرة، كما يتم تحديد البطلة الرئيسية التي تشارك امام العوضي وخاصة وان العمل ينتمي لأعمال الاكشن الرومانسي، ليكون قريبًا بشكل كبير من أحداث مسلسليه السابقين "ضرب نار" و"اللي مالوش كبير"، والذي كان يعتمد خلالهما العوضي على تيمة الاكشن الرومانسي، لكن بقصص مختلفة، ولاقى عليهما ردود فعل ورواج كبير، جعله من الممثلين المنتظرين في شهر رمضان.

والعمل من المرجح أن ينطلق تصويره أواخر شهر نوفمبر بعدما يتم الاستقرار على أبطاله، وخاصة بطلته الرئيسية والتي من المرجح أن يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، لينطلق العمل في التصوير بشكل مباشر .

تفاصيل فيلم الاسكندراني

في سياق آخر، يخوض العوضي البطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما، بشخصية "بكر الإسكندراني" التي يقدمها خلال أحداث الفيلم وهو من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف.

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

وفيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.