أحمد العوضى ينتهى من تصوير "الإسكندرانى" ويستعد لـ"حق عرب"

انتهى الفنان أحمد العوضي من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف.

وصور العوضي على مدار الفترة الماضية عددًا من مشاهد فيلم "الإسكندراني" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، ومشاهد عديدة بمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية.

ويخوض العوضي البطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما، بشخصية "بكر الإسكندراني" التي يقدمها خلال أحداث الفيلم وهو من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف.

فيلم "الإسكندراني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج علي الإسكندراني ويجسده الفنان بيومي فؤاد، تاجر السمك، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

مسلسل "حق عرب"

ومن جانبه يستعد أحمد العوضي خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير أول مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم "حق عرب" والذي تعاقد عليه الفترة الماضية.

ويواصل أحمد العوضي في الوقت الحالي العمل على التحضيرات النهائية لمسلسل "حق عرب" والوقوف على الخطوط العريضة للعمل برفقة مخرجه إخراج إسماعيل فاروق، ومؤلف المسلسل محمود حمدان، والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي أكشن.