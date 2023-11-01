اليوم.. استئناف تصوير "ألف ليلة وليلة" داخل استوديو بالقاهرة

عادت، اليوم، أسرة المسلسل الرمضاني "ألف ليلة وليلة" للتصوير في أحد الاستديوهات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد استكمال بناء الديكورات الخاصة بالعمل الذي كان قد بدأ تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها بين النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وعدد من الفنانين.

المسلسل تنتجه الشركة المتحدة بالتعاون مع شركة ميديا هاب وشركة أروما ستوديوز ومن بطولة النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وشيري عادل. ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

يعد هذا هو التعاون الرمضاني الثاني على التوالي بين نور وتامر مرتضى بعد مسلسل راجعين يا هوا والذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي.

وكان سبب تأجيل تصوير المسلسل هو أن المسلسل إنتاج ضخم ويحتاج لفترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور فيها أحداث المسلسل، ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها فكان من المستحيل أن يعرض فى رمضان الماضي، وتم الاتفاق على تأجيله لرمضان 2024، وبالفعل عندما اكتملت كل مراحل التحضير للمسلسل، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل كبداية لتصوير المسلسل.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالمشاهد التى ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون مسلسل "ألف ليلة وليلة" هو أضخم الإنتاجات للدراما المصرية فى رمضان المقبل.

"ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل.