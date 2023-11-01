سامو زين يعود مجددًا للسينما بعد غياب دام لسنوات

أعلن الفنان سامو زين عن عودته إلى السينما خلال الفترة القليلة المُقبلة بمشروع سينمائي جديد ما زال في مرحلة الكتابة حاليًا، حيث يأتي ذلك بعد غياب 17 عامًا منذ فيلم «90 دقيقة» الذي عُرض عام 2006.

وكتب سامو زين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد إن شاء الله»، حيث لم يكشف أي تفاصيل عن المشروع حتى الآن.

سامو زين يؤجل أغنيته الجديدة

كما قرر سامو زين تأجيل طرح أغنيته الجديدة وتعليق جولاته الغنائية لأجل غير مسمى، قائلًا: «اعتذاري عن عدم طرح الأغنية الجديدة في الوقت الحالي، وتأجيل الحفلات المتفق عليها لحين طرح موعد آخر إن شاء الله.. كل الحب لكم جميعًا».