الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة الشاعر محمد القصاص صاحب أغنية "على الضحكاية" لـ هانى شاكر

القصاص
القصاص

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية عن وفاة الشاعر الغنائي محمد القصاص، وذلك بعد معاناة مريرة مع المرض، حيث رحل الشاعر عن عالمنا صباح اليوم، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا عظيمًا.

ونعت جمعية المؤلفين والملحنين الراحل محمد القصاص، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي قالت فيه: توفى إلى رحمة الله الشاعر الكبير محمد القصاص عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملون بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بأفضل قبول ويسكنه فسيح جناته.

وفاة الشاعر محمد القصاص

وقدم الشاعر محمد القصاص، خلال مشواره الغنائي الممتد نحو أربعين عامًا، الكثير من الأغاني الناجحة التى يتجاوز عددها نحو 200 أغنية، تعاون فيها مع مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وقام بوضع موسيقاها وألحانها أهم الملحنين والموزعين في الوطن العربي.

ومن أشهر وأبرز أغاني الشاعر الراحل أغنيات حابين وأحلم بمين غيرك وعلي الضحكاية لـهاني شاكر؛ وآه ياليل لراغب علامة؛ ومن طفولتي ومن الأول حبيبي لهشام عباس؛ لعل المانع خير لرجاء بلمليح؛ ليه الليالي لخالد عجاج، وأغنيتا ملامح وعيونك قمري لليلى غفران، وأغنيتا أنا من أيدك وأنا ساكت لحكيم.

إشادات واسعة بـ"الهوية عربى" لـ هانى شاكر.. ونشطاء: "ربنا ينصر إخواننا"

وفاة الشاعر الغنائي محمد القصاص القصاص الشاعر 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 -‏‏ وفاة الشاعر محمد القصاص

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