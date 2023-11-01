"Watch it" تتيح آخر حلقتين من مسلسل "على باب العمارة"

أتاحت منصة "Watch it" آخر حلقتين من مسلسل "على باب العمارة"، الذي انطلق عرضه مطلع شهر أكتوبر الماضي.

ونوهت منصة "Watch it" عن عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل "على باب العمارة"، بطولة حاتم صلاح، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت المنصة عدة لقطات من الحلقات الأخيرة مصحوبة بعبارة "مغامرات عوض أبوحامد قربت تخلص جاهزين لآخر حلقتين".

ويعتبر مسلسل "على باب العمارة" أحد إنتاجات منصة "Watch it" الأصلية والحصرية، حيث أخذت المنصة على عاتقها إسناد البطولة المطلقة في أعمالها الحصرية لمجموعة من النجوم الشباب، وقدمت عددًا من الأعمال المتميزة ومنها مسلسلات ريفو وبالطو وتحقيق.

أبطال مسلسل "على باب العمارة"

مسلسل "على باب العمارة" أحدث أعمال watch it الأصلية، بطولة الفنانين حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبدالمقصود، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

قصة مسلسل "على باب العمارة"

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف، والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها، لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارسًا للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، وتبدأ رحلته مع سكان العمارة حيث يواجه العديد من المواقف الكوميدية على مدار الحلقات.