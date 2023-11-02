الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مؤلفات عالمية ومصرية في 3 عروض لأوركسترا تشايكوفسكي بأوبرا القاهرة والإسكندرية

اوبرا
اوبرا

نجحت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فى التعاقد مع أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونى الروسى الذى يزور مصر لاول مرة لتقديم 3 عروض تقام بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف بالقاهرة والاسكندرية وتقام فى الثامنة مساء الأحد والاثنين 5، 6 نوفمبر علي المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 7 نوفمبر علي مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية ".

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تتضمن العروض برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية حيث تشارك فى الحفل الاول عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة ابو زهرة ( حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ) فى ظهورها الاول بمصر قادمة من فيينا ويتضمن برنامجه لحظة موسيقية لـ راجح داوود،كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف.

اما الحفل الثانى يقام بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف ويتضمن كونشيرتو البيانو لبيتهوفن، السيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي الى جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود.

ويشارك فى الحفل الثالث عازفة التشيللو دالي جوتسيريف ويتضمن وكونشرتو التشيلو لـ هايدن الي جانب لحظة موسيقية لـ راجح داوود ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف.

جدير بالذكر ان عازفة الفيولينة اميرة ابو زهرة ولدت عام 2005 وبدأت العزف في الرابعة من عمرها، درست الموسيقى علي يد دورا شفارتسبرج بجامعة الموسيقي والفنون في فيينا، شاركت لأول مرة وهى  في السابعة مع اوركسترا المكسيك السيمفوني، حصلت علي عدة جوائز منها الجائزة الاولي في مسابقة الشباب الموسيقيين في المانيا والجائزة الاولي بمسابقة إيلون فيهر الدولية للفيولينة في المجر وغيرها.

اما اوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني تأسس عام 1930 كأول اوركسترا للاتحاد السوفيتي ويعد احد افضل فرق الاوركسترا في العالم، قدم الكثير من العروض المحلية والعالمية ويضم ريبرتواوه كوكبة من اعمال كبار المؤلفين العالميين.

والمايسترو فلاديمير فيدوسييف ولد عام 1932 وتلقي تعليمه في معهد مدرسي الموسيقي في جينسين وحضر دورة الدراسات العليا في معهد تشايكوفسكي للموسيقي في موسكو، قدم اول عرض مسرحي له في مسرح الاوبرا والباليه الاكاديمي في كيروف وكان عرض عروس القيصر لـ كورسكوف، عمل قائدا ومديرا فنيا لاوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني والعديد من الفرق الاخري وحصل علي عدة جوائز منها الجائزة الفضية من هيئة اذاعة اساهي اليابانية.

الأوبرا 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية أحمد عفت عندليب الأوبرا أرض الأوبرا رالاوبرا

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