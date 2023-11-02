الفنان صبرى عبدالمنعم يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

يبحث العديد من محبي الفنان صبري عبدالمنعم عن أي معلومات حول آخر تطورات حالته الصحية، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، والتي قيل إنها بسبب الحكم ببراءة المتهمين بالنصب عليه في مبلغ مالي.

تواصل "الدستور" مع الفنان صبري عبدالمنعم، الذي قال إن حالته الصحية جيدة حاليًا، مشيرًا إلى أن الوعكة التي تعرض لها كانت بسيطة، وأنه في المنزل، ويتابع مع الأطباء بشكل دوري.

ولفت إلى أنه يعلم أن القضاء سيأتي له بحقه، بعد عملية السرقة التي تعرض لها؛ بالبيع الوهمي لشقته بمنطقة المقطم.

تعود واقعة السرقة إلى شهور سابقة عندما أكد له صديق مقرب بأنه وجد مشتريًا لشقته، واطلع على العقود واطمأن قلبه عندما وجد الشركة الشارية تحمل اسم السعودية، إلا أنه عندما ذهب للشهر العقاري وقت تسجيل عقود الشقة، تفاجأ بأنها تم تسجيلها باسم سيدة أخرى.

الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على صبري عبدالمنعم



كانت قد قضت جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة بمعاقبة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وتبيّن انقضاء الدعوى بشأن متهمة توفيت بالسجن، وتم التحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية عقب صدور حكم الإدانة.

كما تبيّن أن المتهمة الأولى تُعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارٍ ضبط وإحضار الآخرين.