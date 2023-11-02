الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفنان صبرى عبدالمنعم يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

صبري عبدالمنعم
صبري عبدالمنعم

يبحث العديد من محبي الفنان صبري عبدالمنعم  عن أي معلومات حول آخر تطورات حالته الصحية، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، والتي قيل إنها بسبب الحكم ببراءة المتهمين بالنصب عليه في مبلغ مالي.

txt

وفاة الشاعر محمد القصاص صاحب أغنية "علي الضحكاية" لـ هاني شاكر

txt

سامو زين يعود مجددًا للسينما بعد غياب دام لسنوات

txt

اليوم.. استئناف تصوير "ألف ليلة وليلة" داخل استوديو بالقاهرة

txt

مذيعو شعبى FM يطلقون مبادرة "سلامًا لأهل غزة"

txt

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

txt

بعد تواجدهما مع رئيس الوزراء..أعمال فنية عن بطولات سيناء لكريم عبدالعزيز وأمير كرارة

txt

محمد عادل إمام يتأهب لتصوير «كوبرا» خلال أسابيع قليلة استعدادًا لدراما رمضان

txt

كريم عبدالعزيز وآسر ياسين والعوضى يشاركون رئيس الوزراء جولته بشمال سيناء

txt

أحمد العوضي يلجأ للأكشن في "حق عرب" ويدخل تصويره أواخر نوفمبر

txt

دشنها فقراء أوروبا.. كيف أسس اليهود هوليوود؟

 تواصل "الدستور" مع الفنان صبري عبدالمنعم، الذي قال إن حالته الصحية جيدة حاليًا، مشيرًا إلى أن الوعكة التي تعرض لها كانت بسيطة، وأنه في المنزل، ويتابع مع الأطباء بشكل دوري.

ولفت إلى أنه يعلم أن القضاء سيأتي له بحقه، بعد عملية السرقة التي تعرض لها؛ بالبيع الوهمي لشقته بمنطقة المقطم.

تعود واقعة السرقة إلى شهور سابقة عندما أكد له صديق مقرب بأنه وجد مشتريًا لشقته، واطلع على العقود واطمأن قلبه عندما وجد الشركة الشارية تحمل اسم السعودية، إلا أنه عندما ذهب للشهر العقاري وقت تسجيل عقود الشقة، تفاجأ بأنها تم تسجيلها باسم سيدة أخرى.

الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على صبري عبدالمنعم 
 

كانت قد قضت جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة بمعاقبة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وتبيّن انقضاء الدعوى بشأن متهمة توفيت بالسجن، وتم التحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية عقب صدور حكم الإدانة.

كما تبيّن أن المتهمة الأولى تُعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارٍ ضبط وإحضار الآخرين.

صبري عبدالمنعم أقوال الفنان صبرى عبدالمنعم الفنان صبري عبدالمنعم النصب علي الفنان صبري عبدالمنعم

مواد متعلقة

وفاة الشاعر محمد القصاص صاحب أغنية "على الضحكاية" لـ هانى شاكر

سامو زين يعود مجددًا للسينما بعد غياب دام لسنوات

اليوم.. استئناف تصوير "ألف ليلة وليلة" داخل استوديو بالقاهرة

مذيعو شعبى FM يطلقون مبادرة "سلامًا لأهل غزة"

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

بعد تواجدهما مع رئيس الوزراء..أعمال فنية عن بطولات سيناء لكريم عبدالعزيز وأمير كرارة

محمد عادل إمام يتأهب لتصوير «كوبرا» خلال أسابيع قليلة استعدادًا لدراما رمضان

كريم عبدالعزيز وآسر ياسين والعوضى يشاركون رئيس الوزراء جولته بشمال سيناء

الأكثر قراءة

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

استقالة أمير رمسيس من إدارة مهرجان القاهرة السينمائى

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

إحالة عصابة "الزيت والأرز" للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان