أول تعليق من الفنان صبري عبدالمنعم بعد براءة المتهمين بالنصب عليه

تصدّر اسم الفنان القدير صبري عبدالمنعم، محركات البحث "جوجل" ومواقع التواصل بعدما أصدرت محكمة مستأنف المقطم، أمس، حكمها في الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان الكبير على حكم حبسهم عامين مع الشغل.

وفي أول تعليق له، كشف الفنان القدير صبري عبد المنعم أنه نقل للمستشفى لكونه يعيش بكُلي واحدة فقط، بسبب إصابته بالسرطان في الثانية وحدث فيها بعض التطورات الصحية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، وليس بعد معرفته بقرار المحكمة كما تداول البعض عبر منصات التواصل: "كل هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة".

وتابع صبري لـ"الدستور":"أنا غير معترض على حكم القضاء، وأثق في قرار المحكمة، كما أنني راض بقضاء الله وقدره، والحمد لله على أي حال"، مؤكدًا أنه سيعيد بإجراءات التقاضي مرة أخرى، للحصول على حقه الذي خسره وقٌدّر بـ1.9 مليون جنيه.

الحكم فى استئناف المتهمين بالنصب على صبرى عبدالمنعم

قضت جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة بمعاقبة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ وتبيّن انقضاء الدعوى بشأن متهمة توفيت بالسجن، وتم التحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية عقب صدور حكم الإدانة.

كما تبيّن أن المتهمة الأولى تُعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارٍ ضبط وإحضار الآخرين.