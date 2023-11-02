سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

كشف مصدر داخل فريق عمل مهرجان القاهرة السينمائي، الأسباب وراء تقديم أمير رمسيس استقالته من منصب مدير المهرجان.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن "رمسيس" كان يرغب في إقامة الدور الجديدة من المهرجان، والتي أُعلن عن تأجيلها، على خلفية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وهو ما دفع مدير المهرجان لتقديم استقالته.

أسباب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة

وأشار إلى أن "رمسيس" حاول إقناع إدراة مهرجان القاهرة السينمائي، بالتراجع عن قرار تأجيل الدورة الجديدة؛ من خلال تحضيره عددا من الفعاليات الخاصة بفلسطين، لتكون ضمن برنامج الدورة الجديدة من المهرجان، إلا أن كل ذلك لم يأت بنتيجة، واستمر القرار كما هو بالتأجيل.

العلاقة طيبة بين إدارة المهرجان و"رمسيس"

العلاقة بين إدارة المهرجان وأمير رمسيس طيبة، والأمر لا يعدو كونه اختلافا في وجهات النظر والرؤى، هذا ما أكد عليه المصدر، مشيرًا إلى أن الأمر انتهى بقبول رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي لاستقالة "رمسيس" بشكل طبيعي دون أي مشاكل.

كان قد تقدم أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، باستقالته من إدارة المهرجان. وأعلنت إدارة المهرجان، برئاسة الفنان حسين فهمي، قبول الاستقالة.

وفي مايو الماضي؛ أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي اختيار القائمة النهائية التي تقود الدورة الـ45 من المهرجان، وتم اختيار أمير رمسيس وقتها مديرًا فنيًا للمهرجان.

وكان نص البيان كالتالي: "تقدم أمير رمسيس باستقالته اليوم من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 التي كان من المفترض إقامتها خلال الفترة من 15-24 نوفمبر المقبل، وقد قَبل رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمى استقالته".