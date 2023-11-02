الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

أمير رمسيس مدير
أمير رمسيس مدير المهرجان

كشف مصدر داخل فريق عمل مهرجان القاهرة السينمائي، الأسباب وراء تقديم أمير رمسيس استقالته من منصب مدير المهرجان.

txt

مؤلفات عالمية ومصرية في 3 عروض لأوركسترا تشايكوفسكي بأوبرا القاهرة والإسكندرية

txt

الفنان صبرى عبدالمنعم يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

txt

وفاة الشاعر محمد القصاص صاحب أغنية "على الضحكاية" لـ هانى شاكر

txt

سامو زين يعود مجددًا للسينما بعد غياب دام لسنوات

txt

اليوم.. استئناف تصوير "ألف ليلة وليلة" داخل استوديو بالقاهرة

txt

مذيعو شعبى FM يطلقون مبادرة "سلامًا لأهل غزة"

txt

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

txt

بعد تواجدهما مع رئيس الوزراء..أعمال فنية عن بطولات سيناء لكريم عبدالعزيز وأمير كرارة

txt

محمد عادل إمام يتأهب لتصوير «كوبرا» خلال أسابيع قليلة استعدادًا لدراما رمضان

txt

كريم عبدالعزيز وآسر ياسين والعوضى يشاركون رئيس الوزراء جولته بشمال سيناء

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن "رمسيس" كان يرغب في إقامة الدور الجديدة من المهرجان، والتي أُعلن عن تأجيلها، على خلفية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وهو ما دفع مدير المهرجان لتقديم استقالته.

أسباب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة

وأشار إلى أن "رمسيس" حاول إقناع إدراة مهرجان القاهرة السينمائي، بالتراجع عن قرار تأجيل الدورة الجديدة؛ من خلال تحضيره عددا من الفعاليات الخاصة بفلسطين، لتكون ضمن برنامج الدورة الجديدة من المهرجان، إلا أن كل ذلك لم يأت بنتيجة، واستمر القرار كما هو بالتأجيل.

العلاقة طيبة بين إدارة المهرجان و"رمسيس"

العلاقة بين إدارة المهرجان وأمير رمسيس طيبة، والأمر لا يعدو كونه اختلافا في وجهات النظر والرؤى، هذا ما أكد عليه المصدر، مشيرًا إلى أن الأمر انتهى بقبول رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي لاستقالة "رمسيس" بشكل طبيعي دون أي مشاكل.

كان قد تقدم أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، باستقالته من إدارة المهرجان. وأعلنت إدارة المهرجان، برئاسة الفنان حسين فهمي، قبول الاستقالة.

وفي مايو الماضي؛ أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي اختيار القائمة النهائية التي تقود الدورة الـ45 من المهرجان، وتم اختيار أمير رمسيس وقتها مديرًا فنيًا للمهرجان.

وكان نص البيان كالتالي: "تقدم أمير رمسيس باستقالته اليوم من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 التي كان من المفترض إقامتها خلال الفترة من 15-24 نوفمبر المقبل، وقد قَبل رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمى استقالته".

مهرجان القاهرة السينمائى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي أسعار وأماكن عرض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي إطلالات مهرجان القاهرة السينمائي أفلام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

مواد متعلقة

مؤلفات عالمية ومصرية في 3 عروض لأوركسترا تشايكوفسكي بأوبرا القاهرة والإسكندرية

الفنان صبرى عبدالمنعم يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

وفاة الشاعر محمد القصاص صاحب أغنية "على الضحكاية" لـ هانى شاكر

سامو زين يعود مجددًا للسينما بعد غياب دام لسنوات

اليوم.. استئناف تصوير "ألف ليلة وليلة" داخل استوديو بالقاهرة

مذيعو شعبى FM يطلقون مبادرة "سلامًا لأهل غزة"

إلهام وجدي تعلق على قرار إيقافها من "المهن التمثيلية"

بعد تواجدهما مع رئيس الوزراء..أعمال فنية عن بطولات سيناء لكريم عبدالعزيز وأمير كرارة

الأكثر قراءة

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

وثيقة بريطانية سرية عمرها 52 عاما تفضح مخطط إسرائيل لتوطين سكان غزة في العريش

مهاجم المصري معروض على الأهلي لـ6 أشهر بعد أزمته الأخيرة

البحرين تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل.. وتسحب سفيرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان