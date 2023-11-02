انطلاق أسبوع الأفلام الأيبيرو أمريكية فى القاهرة والإسكندرية 6 نوفمبر

تشارك هذا العام 13 دولة بأسبوع الأفلام الأيبيرو أمريكية، هي بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان، وأوروجواي.

وسيُقام الأسبوع الأيبيروأمريكي في كل من القاهرة والإسكندرية، في نسخة العام الحالي من أسبوع الأفلام الأيبيرو أمريكية.

دورة أسبوع السينما الأيبيرو أمريكية الحادية عشرة بالقاهرة تنطلق 6 نوفمبر

وتعد هذه الدورة الحادية عشرة بالقاهرة والثالثة في الإسكندرية، ومن المقرر أن يبدأ أسبوع السينما الأيبيرو أمريكية دورته الحادية عشرة بالقاهرة يوم 6 نوفمبر حتى 18 نوفمبر، وسوف يتمكن الجمهور من متابعة الأعمال المشاركة في سينما "زاوية" (وسط البلد)، يوميا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، والدخول مجاني حتى اكتمال العدد، وستكون الأفلام مصحوبة بالترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية.

وسيقام الاحتفال بالدورة الثالثة لأسبوع السينما الأيبير وأمريكية بالإسكندرية في معهد ثيربانتس في الفترة من 19 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

ويتاح للجمهور مشاهدة نفس الأفلام الروائية المعروضة في القاهرة مجانًا "حتى اكتمال العدد".

كما سيفتتح معرض للصور الفوتوغرافية في "قاعة المشاهير" أو "Hall of Fame" بمكتبة الإسكندرية، في الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر، حيث سيتمكن الجمهور من التفكير في التنوع البيولوجي للدول الأيبيرو أمريكية المشاركة.

يعد أسبوع الأفلام الأيبيرو أمريكية حدث ثقافي سنوي يجمع عشاق السينما والثقافة الأيبيرو أمريكية كل عام، هدفه الرئيسي نشر تنوع إنتاج الأفلام السينمائية الأيبيرو أمريكية، ويستهدف خصيصًا عددًا كبيرًا من الطلاب الشباب الذين يدرسون اللغتين الإسبانية والبرتغالية في الجامعات المصرية، وكذلك للجمهور بشكل عام.