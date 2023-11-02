الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"وقعت في فخ".. جيني طعيمة تعتذر عن اتهاماتها لـ أكرم حسني

امير وزوجته
امير وزوجته

اعتذرت جيني طعيمة زوجه الفنان امير طعيمة للفنان أكرم حسني، بعدما تحدثت عنه بشكل غير لائق ووجهت له عدة اتهامات مؤخرًا.

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وكتبت جيني عبر حسابها على “فيس بوك”: "أعتذار واجب صديقي العزيز أكرم ألتمس منك خالص الأعتذار.. لقد تسرعت في آمر شديد الخصوصية بالنسبة لي وأقحمتك فيما لا يعنيك بقصد أو بدون.. قال  ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. [ الأعراف: 23] ومن واجباتي وضميري وقبل أي شئ وأعترف لقد وقعت في فخ عظيم ويلام المرء علي أفعاله وأشهد الله إنني الآن ليس في قلبي تجاهك غير المحبة والتقدير والأحترام وأمنياتي لك بالتوفيق في ذريتك ومالك وجسدك ".

وتابعت:"بالنسبة لأمير أوضح حقيقة الآمر.. فهو ليس أب لأولادي ولو قلت ذلك لكذبت وبعهد الله خنت ولكن أمير يعني لي الكثير ولو تحدثت لمل الوقت مني وسأم من كثرة الحديث، أحيانًا يكون الشكر في الشريك جريمة ولا أخفي سرآ نصحني الناس كثيرا  بعدم التحدث عنه لا بالخير ولا بالشر وخصوصًا الخير ولم أسمع سمعت نفسي أصابني العنجهية غير مبررة وكأنني دون البشر لم يصبني شيءٍ".

وأكملت "الحمد الله كثيرًا علي ما أصبت ولو زادني مئات الإصابات في ولا في أولادي ولا أهلي ومن أحب لسجدت وشكرت وحمدت فهذا فضل من الله ونعمة يتمني غيري نيلها الحمد لله علي نعمة صحة الأسرة وكلنا نشاهد ونري ما يحدث في العالم من منا يتمني زوال البيت بأكمله ولا يمس أحد بأبنائه فأنا في أمان الله ولطفه".

زوجه أمير طعيمة تعتذر


واختتمت:"رجاء شخصي أحبابي وأصدقائي أعرفهم بشكل شخصي ولم تتاح لي الحياة بمقابلتهم كفوا وأرفعوا أيديكم وألسنتكم عن أمير وعن أسرتي جميعًا، طول حياتنا معروفة بالألتزام  بلاش حاليًا يكون الحديث عن كلام غير أخلاقي تجاهنا في نوعية برامج معروفة للجميع بالفضايح  وبتدفع أعلي أجور تفتكروا ما أتعرضش علي أمير ضيف فيها؟ طبعًا أتعرض وعجزوا عن أستضافته..الفلوس ممكن تيجي بس بالشغل مش بالحديث عن الناس في التيلفزيون الناس اللي مصممة وبتلاحقني كضيفة أصابهم اللوث، لما أتكلم عن حد يخصني يا أقول إشادة وإشادة حق ومعنديش كلام يتقال تاني، أخيرا".


"لم أتحدث عن هذا الموضوع بشكل أوبآخر شهادة أمام الله لم يعلم أي عن هذا الكلام ولا أحد غيري كتبه ولا أحد قال لي ماذا أقول وبماذا أشهد سأقف أمام الله وحدي يوم لا ينفع مال ولا بنون وأسأل الله القلب السليم".

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