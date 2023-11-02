"السيمفوني" تعزف أحلام تشيكوفسكي الشتوية والثامنة لبيتهوفن بالأوبرا

يقام حفل بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي في الثامنة مساء السبت 4 نوفمبر على المسرح الكبير، استمرارا لسلسلة أعظم السيمفونيات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

أعظم السيمفونيات في الأوبرا



يتضمن البرنامج عددا من أهم أعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالمين منها السيمفونية الثامنة لبيتهوفن، والسيمفونية الأولى لشايكوفسكي بعنوان أحلام شتوية والتي كتبها عقب قبول الأستاذية في كونسرفتوار موسكو، عام 1866، وتشهد بداية صراعه مع قالب السيمفونية، ورغم أنها تكشف في بعض مواضعها صناعة المبتدئ إلا أنها جاءت في المجمل طريفة مليئة بالألوان الزاهية، والجمل اللحنية المكتملة وتعد الحركة الثانية منها أشهر مقاطعها، واعتبرها مؤلفها الأقرب إلى قلبه حيث جسد خلالها أعمق أفكاره ومشاعره.

نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في التعاقد مع أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي الذي يزور مصر لأول مرة لتقديم 3 عروض تقام بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف بالقاهرة والإسكندرية وتقام في الثامنة مساء الأحد والإثنين 5,6 نوفمبر علي المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 7 نوفمبر علي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

عروض برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية

تتضمن العروض برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية حيث تشارك في الحفل الأول عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة (حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبي زهرة) في ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا ويتضمن برنامجه لحظة موسيقية ل راجحا داوود، كونشرتو الفيولينة ل تشايكوفسكي ومتتالية شهرزاد ل ريمسكي كورساكوف.

أما الحفل الثاني يقام بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف ويتضمن كونشيرتو البيانو لبيتهوفن، السيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي إلى جانب لحظة موسيقية ل راجح داوود.

ويشارك في الحفل الثالث عازفة التشيللو دالي جوتسيريف ويتضمن وكونشرتو التشيلو ل هايدن إلى جانب لحظة موسيقية ل راجح داوود ومتتالية شهرزاد ل ريمسكي كورساكوف.