درة داعمة الفلسطينيين: نحن فى مرحلة إما مع الإنسانية أو الإبادة الجماعية

استنكرت الفنانة درة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والعنف الذي يتعرض له من عقاب جماعي لهم نتيجة هجوم حركة حماس عليهم منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وأسفر عن قتل عدد من الجنود، وأسر آخرين، وهزيمة أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

وكتبت الفنانة درة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في هذه المرحلة إما أن تكون مع الإنسانية أو مع الإبادة الجماعية لا وسط، #gaza #ceasefire #savethechildern #savepalestine #freepalestine #stopthegenocide #humanrights #stopkillingpalestinianchildren، أنا مع الإنسانية، مع الحق، مع العدل، مع فلسطين".

ومن وقت وقوع الحرب والإبادة على الشعب الفلسطيني والتعدى السافر من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم، تحاوّل درة دعم الأشقاء الفلطسينيين بكل الطرق ومن خلال كتابتها منشورات تُعرّف العالم أجمع بكل اللغات سواء العربية أو الفرنسية بالقضية الفلسطينية.

درة تعلّق على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية

وفي وقت سابق، علّقت الفنانة درة على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المصرية والدولية عبر معبر رفح "تفريغ الشاحنات في فلسطين والعودة آمنة بإذن الله.. رجالة رجالة رجالة"، حيث نشرت موقع فيديو لعمليات دخول الشاحنات عبر معبر الرفح البري، اليوم، محتفلة بالإرادة المصرية وإصرارها على التضامن مع الشعب الفلسطيني في أزمته.