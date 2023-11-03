الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منافسة شرسة بين "فوي فوي" و"وش في وش" على صدارة إيرادات الخميس

فوي
فوي

أستطاع فيلم “فوي فوي” تصدر إيرادات شباك تذاكر السينما أمس الخميس، بتحقيقه إيرادات تقدر بـ 275 ألفًا و319 جنيهًا، ليحافظ على صدارته بالمركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في السينما.

وجاء في المركز الثاني فيلم “وش في وش”، بـ 156 ألف و261 جنيها، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

بينما حل ثالثًا فيلم الخميس اللي جاي، بـ 144 ألف و456 جنيها، حيث استطاع فيلم الخميس اللي جاي تخطي حاجز الـ 2 مليون جنيه حيث حقق 2 مليون و170 ألف جنيه خلال أسبوعين غرض بدور العرض المصرية ، ويأتي هذا الرقم على الرغم من الظروف الجارية وتوقيت عرضه الصعب والتي يتعاطف فيها الجميع مع الأشقاء الفلسطينيين .

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و كانت الشركة المنتجة للفيلم قد ألغت العرض الخاص بالفيلم في مصر وباقي الدول العربية، وآية مظاهر احتفالية أو جولات كانت ستعقدها أسرة الفيلم في دور العرض المصرية تضامنا مع الأشقاء في غزة.

الفيلم بدأ عرضه في مصر والدول العربية الأربعاء الماضي، وهو من بطولة النجوم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب و اسلام ابراهيم وحسام داغر و محمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد ومن اخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي و محمد علي.

قصة فيلم الخميس اللي جاي

تدور أحداث فيلم "الخميس اللي جاي" في إطار كوميدي خيالي تدور الأحداث حول فتاة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعرض هي ووالدها للعديد من المواقف الطريفة؛ بسبب قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله.

أغاني دعائية للفيلم 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الخميس اللي جاي" والذي يخوض بطولته النجم عمرو عبدالجليل ومجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، ثلاث أغنيات دعائية للعمل .

وجاءت أول أغنية بعنوان "فركش" من تأليف مؤمن راجح وتوزيع أمير سليمان وألحان محمد راجح وتغنيها المطربة مي كساب بمصاحبة أبطال الفيلم.

وثاني أغنية بعنوان "ولاد الخميس" من تأليف محمد خضراوي وتلحين محمد راجح وتوزيع أمير سليمان وأيضًا من غناء المطربة مي كساب وأبطال الفيلم.

أما ثالث الأغاني بعنوان "الساحر" ويغنيها مطرب الراب رامز أفاتار الذي كتب كلماتها مع كريم خطاب ولحنها أيضًا رامز أفاتار ووزعها محمد بدر.

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