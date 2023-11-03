الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد والخميس.. حفلين لعازف الجيتار الإسباني "تاراباجا" بأوبرا القاهرة والإسكندرية

اوبرا
اوبرا

تستضيف دار الاوبرا  المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وبالتعاون مع سفارة اسبانيا بالقاهرة، و تحت عنوان الجيتار في إسبانيا حفلين للعازف ميجيل تاراباجا، الأول في الثامنة مساء الاحد 5 نوفمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " ومساء الخميس 9 نوفمبر على المسرح الصغير.

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يتضمن البرنامج مجموعة من أهم المؤلفات الإسبانية والمكسيكية منها متتابعة فاندانجو لدينسيو اغوادو، متتابعة لمانويل بونس، سوناتينا لفيديريكو مورينو توروباك، رومانسية الصياد - تحية لديبوسي لمانويل دي فالا، دقيقة - من قادس الي هافانا لأنخيل باريوس، سوناتا الجيتار لـ خواكين تورينا.

يذكر ان الاسبانى ميجيل تاراباجا درس في معهد اتاولفو جينتا، وحصل علي العديد من المنح الدراسية من مؤسسة مارسيلينو بوتين ومؤسسة الشباب الموسيقي في مدريد، نال العديد من الجوائز في عزف الجيتار منها جائزة مسابقة ارتورو ساتزانو عام 1988، جائزة المهنة الاستثنائية من المعهد العالي للملكي الموسيقي في مدريد عام 1990 وغيرها.

دار الاوبرا المصرية تحتفي بالموسيقى العالمية

 وكانت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، قد نجحت فى التعاقد مع أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونى الروسى، الذى يزور مصر لاول مرة لتقديم 3 عروض تقام بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف بالقاهرة والاسكندرية وتقام فى الثامنة مساء الأحد والاثنين 5، 6 نوفمبر علي المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 7 نوفمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية ".

تتضمن العروض برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية حيث تشارك فى الحفل الاول عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة ابو زهرة ( حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ) فى ظهورها الاول بمصر قادمة من فيينا ويتضمن برنامجه لحظة موسيقية لـ راجح داوود،كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف.

دار الأوبرا المصرية 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية احتفالات دار الاوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية المركز القومي دار الأوبرا المصرية بساحة دار الأوبرا المصرية

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