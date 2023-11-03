شريهان: اللهم اربط على قلوب أهلنا في غزة.. والكيان الصهيوني إلى زوال

استكملت الفنانة شريهان، رحلة دعمها للشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تسببت في زيادة عدد الشهداء في معركة دامية ليل نهار وذلك عبر حسابها بموقع «انستجرام».

شيريهان تدعم فلسطين

وكتبت الفنانة شيريهان: « بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ﴾ صدق الله العظيم».

وتابعت شيريهان: «اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تربط على قلوب أهلنا في غزة وأن تمدهم بمددٍ من عندك يغنيهم عمن سواك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير».

أضافت: «الله اسمه السلام، العدل، الحق، الْحَكَم، الْمُنْتَقِمُ هو الذي يقصم ظهور الطغاة، ويشدد العقوبة على العصاة، وذلك بعد الإعذار والإنذار، الكيان الصهيوني المستبد الظالم القاتل الكاذب الإرهابي النازي المحتل بإذن الله تعالى إلى زوال».

كانت قد حرصت شريهان على التعليق على منشور للصحفي الفلسطيني معتز العزايزة الذي ألقى اللوم على مَن بوسعه التدخل لوقف الحرب ولم يفعل، قائلة: “اللّهم إنّا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، سامحني يا معتز يا ابني، من عجزي وأنا أراك وأبناءنا، إخواننا، أمهاتنا وآباءنا من الشعب الفلسطيني العظيم الصامد في غزة وهو أعزل محاصر جنون صهيوني إرهابي ولا حول لي ولا قوة ولا أستطيع صرفًا ولا دفعًا غير بالدعاء لله أن يحفظكم وينصركم ويرعاكم بعينه التي لاتنام ولا تغفل”.

أضافت: “إن ينصركم الله فلا غالب لكم، حماك الله ورعاك أنتم الحق والكيان الصهيوني الباطل ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾، كلنا معكم، ندعمكم وندعوا لكم”.