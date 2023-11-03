أكرم حسنى لأهالى فلسطين: "ادعوا.. يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء"

حرص الفنان أكرم حسني على الدعاء للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار القصف الشديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك عبر مشاركته لتعليق قام بالدعاء من خلاله عبر صفحته الخاصة.

ونشر الفنان أكرم حسني، عبر حسابه على «إنستجرام»، صورة للمسجد الأقصى، معلقًا: «ادعوا.. يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء».

ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 9227 شهيدًا في قطاع غزة، و143 شهيدًا في الضفة الغربية، منذ العدوان الدموي في السابع من أكتوبر.

يأتي ذلك فيما أشار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إلى اصطفاف سيارات بمعبر رفح لاستقبال حاملي الجنسيات المزدوجة، حيث وصلت دفعة جديدة منهم إلى مصر عبر رفح.