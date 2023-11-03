جيش الاحتلال: 338 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال: "سمح بإعلان مقتل إيتاي سعدون، قائد دبابة في الكتيبة 52 التابع للواء 401، خلال المعارك في غزة، ليرتفع العدد إلى 24 منذ بدء العملية البرية".

وصرّح الناطق باسم جيش الاحتلال بأنه أبلغ عائلات 241 مخطوفا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن 338 جنديا وضابطا قتلوا منذ السابع من أكتوبر.

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية فى بيت حانون بخمس قذائف

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن قنص جندي إسرائيلي شمال بيت حانون.

وأشارت "القسام"، في بيان لها، إلى أنه بعون الله وقدرته تمكنت قواتها في شرق خان يونس، شمال غرب غزة، شرق جباليا، ليل وفجر اليوم، من الاشتباك من مسافات قريبة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة باستخدام الأسلحة المناسبة، حيث جرت عمليتي استهداف للآليات بالعبوات، وقتالا ضاريا بالرصاص.

كما استهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس قذائف "TBG" واشتعال النيران في المبنى.

فيما استشهد 10 مواطنين على الأقل، اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من عمال القبور، في مقبرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، وشرق محافظة الوسطى، شرق قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن توقف 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

يجدر الإشارة إلى أن العدوان بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، ويشدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الكهرباء والماء، ومنع إدخال الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولدات الكهرباء عند انقطاعها.