مدير مستشفيات غزة: لا نملك أى خيارات فى حال عدم تأمين الوقود

قال الدكتور محمد أبوسلمية، مدير مستشفيات غزة: "لا نملك أي خيارات في حال عدم تأمين الوقود"، وأضاف، خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نعاني جراء عدم إدخال المواد الطبية للمستشفيات التي باتت معزولة".

وضع كارثى فى غزة بعد تدمير المستشفيات ومدارس إيواء النازحين

وفي وقت سابق، أكد "أبوسلمية" أن هناك نقصا في كمية الوقود في مستشفيات قطاع غزة، وبدأنا العمل بالمولدات الثانوية، موضحا: "نواجه وضعا كارثيا في غزة بعد تدمير المستشفيات ومدارس إيواء النازحين".

وواصل مدير مستشفى الشفاء في غزة أن جيش الاحتلال يطلق النار على سيارات الإسعاف في أثناء نقل المصابين.

وكانت قد أعلنت الصحة الفلسطينية عن توقف المولد الكهربائي الرئيسي بمستشفى الشفاء في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.