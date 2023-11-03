الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تشييع جثمان مراسل تليفزيون فلسطين الشهيد محمد أبوحطب جنوب غزة

جنازة أبوحطب
جنازة أبوحطب

شيّع مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين، صباح اليوم، جثمان الزميل الصحفي مراسل تليفزيون فلسطين، الشهيد محمد أبوحطب، وعدد من أفراد عائلته في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وشارك في التشييع مجموعة من الصحفيين، على رأسهم نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، ومدير عام تليفزيون فلسطين في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة، وممثلون عن حركة فتح، وعدد من أقارب الشهيد.

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وشدد "الأسطل"، في كلمة تأبين الشهيد أبوحطب، على أهمية توفير الحماية الدولية للصحفيين أثناء عملهم في فضح جرائم الاحتلال التي تستهدف الأطفال والمدنيين.

وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.

وحث المجتمع الدولي على وقف الجرائم بحق الصحفيين والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا، التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، معربا عن استيائه من الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات صارمة للجم هذا العدوان وترك مدنيين عزّل لمواجهة مصير مخيف.

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من جانبهم، دعا المشاركون المجتمع الدولي بأسره إلى التحرك الفوري لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين من الهجمة الوحشية التي يتعرضون لها.

وأدى المشاركون صلاة الجنازة على الشهيد "أبوحطب" قبل أن يوارى جثمانه الثرى.

يجدر الإشارة إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت، أمس، منزل "أبوحطب"، مما أدى إلى استشهاده مع عدد من أفراد عائلته.

وبلغ عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 28 صحفيا.

فلسطين مراسل تلفزيون فلسطين محمد ابو حطب قطاع غزة خان يونس

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