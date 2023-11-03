الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: فرنسا تدين قصف مؤسسات الأمم المتحدة فى غزة

قصف غزة
قصف غزة

أدانت فرنسا قصف المؤسسات التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي السياق، قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مئات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض في قطاع غزة، مؤكدة تجدد القصف على مناطق متفرقة من القطاع.

وأكدت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، صعوبة تنقل سيارات الإسعاف لنقل المصابين، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

وأرسلت فرنسا حاملة الطائرات "تونير" إلى شرق البحر المتوسط، ​​فيما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها مهمة لدعم مستشفيات غزة.

لكن ليس من الواضح ما الذي ستفعله السفن بالضبط في المنطقة، لأنها أصغر من أن تعمل كمستشفيات ميدانية تستوعب عدد الجرحى القادمين من غزة.

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو لراديو فرانس إنفو، حاملة طائرات الهليكوبتر ديكسمو ستتجه الآن أيضًا إلى المنطقة.

وأضاف ليكورنو: "يتم تجهيزها لتحويلها إلى سفينة مستشفى".

وقال مصدر عسكري فرنسي إن الحاملة تونير التي تضم نحو 60 سريرًا وجناحين للعمليات الجراحية لا يمكن استخدامها إلا مؤقتًا وكدعم لمستشفى أكبر على الأرض.

وحين سُئل عن احتمالات نقل الأشخاص من البر إلى البحر، قال ليكورنو إن الأمور ما زالت في طور التخطيط والمناقشات مستمرة مع السلطات المصرية والإسرائيلية.

وأضاف ليكورنو: "الفكرة هى أن نقول لجميع الأطراف الفاعلة في هذا الصراع إنه لا يمكننا ترك السكان المدنيين عرضة للخطر، وقبل كل شيء، دون حل للرعاية الصحية على المستوى الإنساني".

وقال إنه يأمل أن يشجع قرار فرنسا إرسال آخرين لسفن أيضًا.

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