تضامنًا مع غزة.. صنّاع فيلم "الخميس اللى جاى" يقررون إلغاء العرض الخاص

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الخميس اللي جاي"، بطولة الفنان عمرو عبدالجليل والنجم بيومي فؤاد، إلغاء العرض الخاص للفيلم، وذلك تضامنًا مع أهالي غزة بشأن الأحداث التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة.

وجاء البيان الذي أصدرته الشركة المنتجة وتوضح فيه إلغاء العرض الخاص للفيلم: “نتفهم بألم عمق الأحداث الأليمة والهجمات الأخيرة، التي طالت غزة، ونشعر بألم شديد للمأساة، التي ألمت بالكثير من الأبرياء، وتعبيرًا عن تضامننا وحزننا العميق، نعلن نحن فنانو العمل والشركة المنتجة عن قرارنا بإلغاء العرض الخاص لفيلم (الخميس اللي جاي)، الذي كان مقررًا إقامته، وتم إلغاؤه بسبب هذه الأحداث المأساوية".

وتابع البيان الذي صدر عن الشركة اليوم، ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في هذه اللحظة الصعبة، تبقى حياة البشر واحتياجاتهم الأساسية، أمر أهم بكثير من أي نشاط ترفيهي، نؤمن بأهمية توحيد الجهود لدعم الجهود الإنسانية، وتقديم المساعدة للضحايا وعائلاتهم".

إلغاء العرض الخاص لفيلم "الخميس اللي جاي"

وأضاف البيان: "يظل فيلم الخميس اللي جي، جزءًا من تعبيرنا الفني والإبداعي، وسنعلن عن تاريخ مستقبلي للعرض للصحفيين، بمجرد تحسن الأوضاع وتهدئة التوتر، ولكن الفيلم موجود في قاعات السينمات من اليوم للجمهور بشكل عام".

واختتم البيان: "نتمنى أن يقوم بالدور المنوط به، وهو الترويح عن النفوس وسط هذه المشاحنات، ونشعر بأسف عميق لجمهورنا الكريم وللجميع الذين عبّروا عن دعمهم لهذا العرض، نتطلع للعمل معكم في المستقبل ومشاركتكم تجارب فنية جديدة، بصفتنا مجتمعًا فنيًا ولكن إنسانيًا في المقام الأول، ونهيب بالجميع بضرورة دعم الأشخاص المتأثرين والجهود الإنسانية في هذا الوقت الصعب".

قصة وأحداث فيلم "الخميس اللي جاي"

تدور أحداث فيلم "الخميس اللي جاي" في إطار كوميدي خيالي تدور الأحداث حول فتاة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعرض هي ووالدها للعديد من المواقف الطريفة؛ بسبب قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله.