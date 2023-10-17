الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. طرح فيلم "الخميس اللى جاى" بالسينمات و3 أغنيات دعائية للعمل (فيديو)

بوستر فيلم الخميس
بوستر فيلم الخميس اللي جاي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الخميس اللي جاي" والذي يخوض بطولته النجم عمرو عبدالجليل ومجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، ثلاث أغنيات دعائية للعمل المقرر طرحه بدور العرض السينمائية غدًا الأربعاء.

 

وجاءت أول أغنية بعنوان "فركش" من تأليف مؤمن راجح وتوزيع أمير سليمان وألحان محمد راجح وتغنيها المطربة مي كساب بمصاحبة أبطال الفيلم.

 

وثاني أغنية بعنوان "ولاد الخميس" من تأليف محمد خضراوي وتلحين محمد راجح وتوزيع أمير سليمان وأيضًا من غناء المطربة مي كساب وأبطال الفيلم.


 

أما ثالث الأغاني بعنوان "الساحر" ويغنيها مطرب الراب رامز أفاتار الذي كتب كلماتها مع كريم خطاب ولحنها أيضًا رامز أفاتار ووزعها محمد بدر.

 

قصة وأحداث فيلم "الخميس اللي جاي"

وتدور أحداث فيلم "الخميس اللي جاي" في إطار كوميدي خيالي تدور الأحداث حول فتاة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعرض هي ووالدها للعديد من المواقف الطريفة بسبب قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله. 

 

أبطال وصناع فيلم "الخميس اللي جاي"

ويشارك في بطولة فيلم الخميس اللي جاي نخبة من نجوم الكوميديا وهم كل من:

  • النجم عمر عبدالجليل
  • النجم بيومي فؤاد
  • الفنان إسلام إبراهيم
  • النجمة مي كساب
  • الفنان حسام داغر
  • الفنان محمد طعيمة
  • الفنان محمد عبدالعظيم
  • الفنان سامي مغاوري
  • الفنانة ليلى عزالعرب
  • الفنان الشاب أحمد سلطان
  • الفنان سليمان عيد
  • الفنانة إيمان السيد
  • الفنان محمد حسني
  • الفنانة عبير منير
  • الفيلم من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي.
  • إخراج حسن صالح.

 

فيلم "5 محيي الدين أبوالعز"

كما تستقبل دور العرض السينمائية الأيام المقبلة فيلم "5 محيي الدين أبوالعز" بطولة نجم الكوميديا أحمد فتحي والذي تدور أحداثه حول شاب يحاول السفر إلى الخارج للعمل، لكنه يكتشف اتهامه بجريمة قتل، حيث يتشابه اسمه مع اسم شخص آخر، ويبحث خلال أحداث الفيلم عن صاحب الاسم الحقيقى في مواقف كوميدية.

 

ويشارك في فيلم محيي الدين أبوالعز، الفنان مصطفى أبوسريع، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، نور قدري، شريف أبو هميلة، فادي أشرف، لبنى ونس، محمد عبدالعظيم، مازن جمال، ميمي جمال، أسامة عبد الله، والعمل من تأليف محمد عبدالخالق، أنيس بوجواري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وحسن أبوالروس والفيلم من إخراج  شادي علي.

فيلم الخميس اللي جاي الخميس اللي جاي عمرو عبد الجليل فركش مي كساب

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