اليوم.. مسرحية "هيا هيا عطيل" على مسرح الجيزويت

تعرض المسرحية السويسرية "هيا هيا عطيل" على مسرح الجيزويت بالإسكندرية، اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.



فكرة عرض المسرحية



وتدور فكرة العرض حول بحث نتاندو بطلة العرض عن الهوية والأصالة من خلال سيرة حياة الفنانات ذوات البشرة السمراء من الماضي والحاضر. في الأجواء المتناقضة للملاهي الليلية، برفقة الملحن والموسيقى سايمون هو على البيانو، تتساءل نتاندو عن استمرارية الأنماط العنصرية في عالم الفن، وتستكشف الجسد الأنثوي الأسود في ضوء الغرائبية والرغبة والاستغلال. من خلال دور عطيل الذي عادة ما يؤديه ممثل أبيض البشرة، تقوم الفنانة بتحديد الإطار الممنوح لفنان أسود البشرة على خشبات المسارح في أوروبا، إذا كان من غير المسموح لممثل من ذوي البشرة السوداء أن يلعب دور عطيل، فما الدور الذي يمكن أن تأمله .



يستكشف العرض المسرحي هيا هيا عطيل الطريقة التي يتم بها عرض الأجساد السوداء في الغرب، عبر طرح التساؤل كيف أن عطيل هو البطل الوحيد من غير ذوي البشرة البيضاء في المسرح الكلاسيكي؟، ومن خلال النظر إلى من قاموا بلعب هذا الدور على المسرح والكيفية التي أدوا بها دورهم، في المسارح ودور الأوبرا عادة ما يكون عطيل مجالًا للإسقاط النفسي الأوروبي حول الأجنبي والغريب. دائمًا ما يُجبر الممثلون السود في الأغلب الأعم أن يذكروا تراثهم وخلفياتهم الثقافية على المسرح.

العرض فكرة وإخراج نتاندو تشيلي ورافاييل أورڤايدر، وتأليف رافاييل أورڤايدر ألحان وموسيقى سايمون، استعراضات تشيرا ماك، الإضاءة ماريا ليشتي هندسة الصوت: ڤاليريو روديلي، أداء نتاندو تشيلي.