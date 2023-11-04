السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رسالة شكر من وليد فواز لمخرج "صوت وصورة": النجم الحقيقي للمسلسل

وليد فواز
وليد فواز

أعرب الفنان وليد فواز عن سعادته الشديدة بالمشاركة في  مسلسل “صوت وصورة”، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته الشهر الماضي.

 

وحرص “فواز” على توجيه رسالة شكر لمخرج العمل محمود عبد التواب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك  قائلا: “النجم الحقيقي لمسلسل صوت وصورة، السبب في إننا كلنا في أفضل حال.. إن الراجل ده هو المخرج، السبب في إني شغال بمزاج وفورمة فنية، أخويا ورفيق المشوار  الأستاذ محمود عبد التواب توبة”.
 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0QHCHdtJ2cegnm4PBD8XGsxsv7jFuxUQTsRZNiN1Pq9R1uqApP31qdQZ3rmYxvgYel&id=100016292768025&mibextid=Nif5oz&paipv=0&eav=AfZfsQDUAEvSw9f5mtcAzFKP8uSFhD4DVbY4KIdI2dAJECxLg8oMyBb2nPuZXJkefRY&_rdr

 

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،  باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

 

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 1.30 ظهرا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

فواز صوت وصورة المشوار وليد فواز مسلسل نجاح

مواد متعلقة

"أوقفوا الحرب".. أحدث أعمال كاظم الساهر الغنائية لدعم القضية الفلسطينية

تعرف على موعد الانتهاء من تصوير "الوصفة السحرية"

تفاصيل اجتماع "المهن التمثيلية" مع شعبة الإنتاج بعد قرار إيقاف مكاتب الكاستنج

"شاب مستهتر صاحب عقارات".. تفاصيل فيلم "بلوموندو" لـ حسن الرداد

رابع حكايات “55 مشكلة حب”.. مؤلف “روحى فيك”: قصة رومانسية مليئة بالرعب والإثارة

الليلة.. الفنان أحمد فؤاد سليم ضيف الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد"

رعب وإثارة.. طرح البوسترات الرسمى للحكاية الأخيرة "روحى فيك" (صور)

مشهد مؤثر لطفلة فلسطينية.. خالد عليش: “لكم الله.. هو العدل” (فيديو)

الأكثر قراءة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: فقدنا 60 من أسرى الاحتلال فى القصف على غزة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

هذا ما يحدث إذا تناولت شريحة أفوكادو يوميًا

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية