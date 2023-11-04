رسالة شكر من وليد فواز لمخرج "صوت وصورة": النجم الحقيقي للمسلسل

أعرب الفنان وليد فواز عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل “صوت وصورة”، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته الشهر الماضي.

وحرص “فواز” على توجيه رسالة شكر لمخرج العمل محمود عبد التواب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا: “النجم الحقيقي لمسلسل صوت وصورة، السبب في إننا كلنا في أفضل حال.. إن الراجل ده هو المخرج، السبب في إني شغال بمزاج وفورمة فنية، أخويا ورفيق المشوار الأستاذ محمود عبد التواب توبة”.



https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0QHCHdtJ2cegnm4PBD8XGsxsv7jFuxUQTsRZNiN1Pq9R1uqApP31qdQZ3rmYxvgYel&id=100016292768025&mibextid=Nif5oz&paipv=0&eav=AfZfsQDUAEvSw9f5mtcAzFKP8uSFhD4DVbY4KIdI2dAJECxLg8oMyBb2nPuZXJkefRY&_rdr

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 1.30 ظهرا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.