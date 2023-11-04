تردد قناة dmc دراما 2023 لمتابعة أحداث مسلسل صوت وصورة

يرغب الملايين من المواطنين حالي في ضبط تردد قناة dmc دراما 2023 لمتابعة أحداث مسلسل الفنانة حنان مطاوع الجديد صوت وصورة والذي يعرض عبر شاشتها بكشل حصري ويلقى حاليا رواجا وردود أفعال كبيرة بين مشاهدي الدراما المصرية في كافة الدول العربية خاصة وأنه يعرض خارج السباق الرمضاني.

تردد قناة dmc دراما 2023

يعر ض الدستور للمواطنين تردد قناة dmc دراما 2023 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات حيث يمكن ضبط إحداثياتها لمتابعة مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع كما يلي:-

قناة DMC

التردد: 11449.

استقطاب:افقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح 5/6.

ويمكن ضبط التردد بسهولة من خلال جهاز الاستقبال " ريسيفر" مشاهدة كافة حلقات مسلسل صوت وصورة بجودة عالية، دون الحاجة لتسديد رسوم مالية، حيث تعتبر باقة قنوات دي ام سي من القنوات الفضائية المجانية والمفتوحة، التي لا تستدعي سداد قيمة اشتراكات أو رسوم مالية مقابل المشاهدة، وتعد حاليًا هي الأفضل في الوطن العرضي، لعرضها أفضل المسلسلات الحصرية.

مسلسل صوت وصورة

تم عرض مسلسل صوت وصورة كعرض أول حصريًا بطوله حنان مطاوع و مراد مكرم ونجلاء بدر،عبر شاشة قنوات دي ام سي في اليوم الموافق 23 أكتوبر 2023، ومنذ ذلك الحين وبسبب الضجة والشهرة الكبيرة التي احدثها المسلسل، يتم البحث عن تردد قنوات دي ام سي بشكل مستمر، رغبه في ضبطها على الجهاز الخاص بكل مشاهد،ومحب الاعمال الدرامية، ليتمكن من مشاهدة المسلسل بجودة عالية وبشكل مجاني.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب. تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

والمسلسل من بطولة حنان مطاوع، ووليد فواز، وصدقي صخر، ونجلاء بدر، ومراد مكرم ويناقض مجموعة من القضايا التي تهم المرأة في المجتمعات الشرقية كما يناقش مساوئ مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا التي انتشرت في الأونة الأخيرة.

اقرأ أيضا

أحداث مسلسل صوت وصورة الحلقة الـ 14