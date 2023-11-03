مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر قناة "DMC" و"watch it"

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر قناة DMC وwatch it، حيث يرغب الكثير من الجماهير في التعرف على مواعيد عرض المسلسل، الذي بدأ عرضه من يوم 14 أكتوبر 2023.

وفي السطور التالية نستعرض لكم مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر قناة DMC وwatch it، بطولة حنان مطاوع، والتي تدخل بشراسة لتنافس العديد من الأعمال الدرامية الجديدة المعروضة على الشاشة.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر قناة DMC

وفي هذا الإطار، يعرض مسلسل صوت وصورة على دي ام سي يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءا، وهو العرض الحصري الأول للحلقات الجديدة.

كما يستطيع الجماهير متابعة المسلسل في الإعادة في تمام الساعة الثانية صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا على dmc.

ويعاد مرة أخرى على dmc drama، في تمام الساعة 11 مساء، ويعاد مرة أخرى في اليوم التالي من عرض الحلقة في تمام الساعة 9 صباحا، ويعاد في تمام الساعة 5 مساءًا.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة على watch it

وفي هذا الصدد، يمكن متابعة أحداث مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع على منصة watch it قبل العرض التليفزيوني بـ24 ساعة، في تمام الساعة 12 صباحًا.

عدد حلقات مسلسل صوت وصورة

يعتبر مسلسل صوت وصورة من المسلسلات الجديدة التي يتم عرضها على الشاشة، حيث تمكن من لفت الأنظار قبل عرض الحلقة الأولى، وينتمي المسلسل ضمن الأعمال الدرامية الطويلة التي تسرد قصصها في 30 حلقة كاملة.

أحداث مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث المسلسل، حول حياة السوشيال ميديا وعيوبها وكيفية تأثيرها على المجتمع، ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

أبطال مسلسل صوت وصورة

يشارك في المسلسل العديد من النجوم بحوار الفنانة حنان مطاوع، منهم نجلاء بدر، وليد فواز، ولاء الشريف، محمد كيلاني، هاجر عفيفي، عمرو وهبة، رامي الطمباري، وغيرهما العديد من النجوم.