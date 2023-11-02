يعشق الكثير من المصريين المسلسلات والدراما المصرية، ومع بداية عرض مسلسل النجمة حنان مطاوع تصدر المحرك العالمي للبحث "جوجل"، وهو من أكثر المسلسلات مشاهدة، ويزداد التساؤل عن مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة والإعادة على قنوات المتحدة، وذلك عقب حوالي أسبوع من بداية عرضه على قنوات المتحدة.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة والإعادة على قنوات المتحدة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة والإعادة على قنوات المتحدة، وأبرز نجوم المسلسل.

تفاصيل حلقة مسلسل صوت وصورة أمس

ففي الحلقة 16 في المسلسل ذهب الظابط الذي سيحقق في القضية لمنزل “سعاد” لكي يستجوبها ببعض الأسئلة عقب أن ازدادت شكوكه بها عقب اختفاء الكاميرا من المكتب الخاص ب"عصام الصياد"، وأثناء حديثه معها ازداد شكوكه عن كونها هي التي أخفت الكاميرا لإخفاء شيء ما ارتكبته.

وبالرغم من محاولة الإخفاء لسعاد التي تعمل بعيادة عصام الصياد ذهاب نرمين زوجته له بيوم الحادث إلا أنها ذهب إلى المحامية لتخبرها بأنها قد أخفت شيئ عن التحقيقات لم تقم بذكره، ثم أنها أخبرتها أن نرمين زوجته ذهبت له في يوم الحادث وحدثت مشاجرة كبيرة بينهما، وهو الأمر الذي أخفته عن التحقيقات وذلك خوفا على نرمين.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل صوت وصورة

ويتم بث الحلقة الجديدة من مسلسل صوت وصورة بشكل يومي من السبت للأربعاء على قناة DMC بتمام الساعة الثامنة مساء، وعلى أن يتم إعادتها على قناة “DMC دراما” بتمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويُعرض مسلسل صوت وصورة من خلال منصة watch it، وكذلك على مجموعة قنوات “dmc” يوميا من يوم السبت حتى الأربعاء بتمام الساعة 8 مساء، وسيعاد في تمام الساعة 2 صباحا للمرة الأولى وأيذا المرة الثانية بتمام الساعة 3 عصرا.

كما ستُعرض حلقات مسلسل صوت وصورة من خلال قناة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء.

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نجوم مسلسل صوت وصورة

يشارك في بطولة مسلسل صوت وصورة عدد كبير من النجوم، منهم: الفنانة نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، النجمة ناردين فرج، عمرو وهبة، المبدعة ولاء الشريف، الفنان صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، وإيمان الشريف، وهو من إخراج المبدع محمود عبد التواب ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.